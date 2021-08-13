В США разрешили использовать третью дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer и Moderna. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Применение третьей дозы разрешили после доводов Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Ведь раньше FDA было против бустерных прививок. Также на решение управления повлияло начало новой волны коронавируса и активное распространение штамма Дельта в стране.

Бустерную (третью) дозу смогут получить люди с ослабленным иммунитетом, люди после трансплантации, больные раком и другими заболеваниями, ведь у них есть риск тяжелого течения болезни. Эта прививка будет направлена на защиту организма от Covid-19 и его штаммов.

— Это решение позволит врачам повысить иммунитет у некоторых людей с ослабленным иммунитетом, которые нуждаются в дополнительной защите от Covid-19, — отметил исполняющий обязанности комиссара FDA, врач Джанет Вудкок.

FDA определило, что люди после трансплантации и другие люди с аналогичным уровнем ослабленного иммунитета могут получить третью дозу вакцин от Pfizer и Moderna по крайней мере через 28 дней после получения второй прививки. В управлении не отметили, можно ли получить бустерную дозу людям, которые вакцинировались одной дозой Johnson & Johnson.

Вакцинировать третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом предложили в фармацевтической компании Pfizer. Они сделали это из-за доказательств повышенного риска повторного заражения через шесть месяцев после вакцинации и распространения высокозаразного варианта Covid-штамма Дельта.

Еще в июле представители властей США требовали от компании предоставить больше информации о необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Но недавно главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что все же бустерная доза может потребоваться из-за того, что рано или поздно эффективность двух доз препарата Pfizer снизится.

Источник: FDA