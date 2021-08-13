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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

В США вакцины против ВИЧ будут испытывать на людях

Вакцина коронавирус лаборатория

В конце нынешнего года биотех-компания Moderna начнет испытывать на людях экспериментальные мРНК-вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

По данным сайта Firstwordpharma две кандидатные вакцины mRNA-1644 и mRNA-1644v2-Core успешно прошли стадию предварительного тестирования. Для испытаний будут привлечены 56 здоровых взрослых добровольцев в возрасте 18—50 лет.

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На этом этапе тестирования планируется изучить силу и частоту побочных эффектов, если они возникнут. Позднее будет изучена иммуногенность препарата, то есть способность образовывать антитела и вызывать клеточный иммунный ответ.

Окончательные результаты первого этапа испытаний ожидается получить в мае 2023 года, промежуточные будут известны значительно раньше.

В Украине в течение июля 2021 года официально зарегистрированы 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции. Еще у 415 пациентов диагностировали СПИД. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. По их данным, за месяц 254 человека умерли от СПИДа.

Распространение ВИЧ-инфекции можно предотвратить, благодаря отказу от употребления инъекционных наркотиков и обязательному использованию презервативов.

Источник: Firstwordpharma.

Фото: Depositphotos

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