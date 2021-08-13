В Международном аэропорту Одесса 13 августа открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в социальных сетях. Он будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00. Найти центр вакцинации можно в отдельном здании с правой стороны от нового терминала.

Для всех, кто приедет на вакцинацию на своем авто, парковка в зоне парковки №1 первый час будет бесплатной.

— Вакцинация происходит без предварительной записи, в формате живой очереди. Нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины и идентификационный код, — отметили в пресс-службе.

По словам главы городского департамента здравоохранения Левона Никогосяна, обслуживать пункт будет не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих прививаться.

— Пункт на этой локации облегчит жизнь каждому одесситу, который пересекает границу: вакцину теперь можно получить в нескольких метрах от терминала. Но хочу отметить, что пункт открыт для всех — не только для тех, кто пересекает границу. Как и всегда, процесс вакцинации занимает несколько минут, и около 20 минут необходимо находиться под наблюдением, — добавил он.

В этом пункте можно получить прививку препаратами Moderna, AstraZeneca и CoronaVac. Вакцину Pfizer обещают доставить завтра: в ночь на 14 августа в Одессе ожидают поставки 8 тыс. доз.

Недавно в аэропорту Борисполь также открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать ежедневно в помещении терминала D (на первом этаже) с 9.00 до 15.00. Предварительная запись не нужна, ведь прививки делают в режиме живой очереди.

Источник: Международный аэропорт Одесса, Odessa.online