Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Украине за сутки зафиксировали 1 263 новых случая Covid-19

коронавірус

По состоянию на 13 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 263 864 случаи коронавирус, а за сутки – 1 263 новых больных. Среди них-73 ребенка и 52 медработника.

В больницы за последние 24 часа попали 613 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 217 украинцев, за день – 44 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 195 798 людям, за сутки – 1 007 лицам.

За время распространения вируса в Украине провели 11 627 179 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 22 318.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 262 601 случая Covid-19, за сутки было 1 247 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка