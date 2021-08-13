По состоянию на 13 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 263 864 случаи коронавирус, а за сутки – 1 263 новых больных. Среди них-73 ребенка и 52 медработника.

В больницы за последние 24 часа попали 613 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 217 украинцев, за день – 44 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 195 798 людям, за сутки – 1 007 лицам.

За время распространения вируса в Украине провели 11 627 179 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 22 318.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 262 601 случая Covid-19, за сутки было 1 247 новых больных.