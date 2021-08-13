Штамм коронавируса Дельта продолжает распространяться в Украине. Так, согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 12 августа в стране уже официально подтвердили 300 случаев болезни.

Также наблюдается динамика увеличения количества случаев инфицирования Covid-19 среди детей. За сутки 12 августа заболели 73 ребенка. По словам экспертов, для малышей штамм Дельта опаснее предыдущих вариантов.

По словам инфекциониста Елены Луцкой, дети со штаммом Дельта могут болеть с более яркими проявлениями. У них могут возникать повышение температуры, слабость, боль в горле, насморк и кашель.

— Течение болезни у ребенка может походить на ОРВИ, которое быстро проходит. Но также есть информация о том, что все чаще дети с диагностированным штаммом Дельта попадают в стационар и даже могут нуждаться в респираторной поддержке, — отметила специалист в комментарии Фактам ICTV.

Чтобы уберечь детей от штамма Дельта, врач советует соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски.

— Надеемся на то, что скоро можно будет вакцинировать и детей от коронавируса, — добавила она.

Сейчас в Украине разрешили прививать детей от 12 лет только в отдельных случаях. Если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения болезни, то он сможет получить прививку препаратом от Pfizer/BioNTech.

Штамм Дельта может угрожать даже младенцам. В Тернопольской области этим вариантом инфицировался девятимесячный ребенок.

Его вместе с мамой госпитализировали. Также в области болеют еще два ребенка, которые находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.