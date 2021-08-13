Лето подходит к концу, и уже с сентября украинцам придется возвращаться к учебе, работе и вместе с тем к раннему пробуждению.
В связи с этим у некоторых могут возникнуть проблемы с адаптацией после летних отпусков и более расслабленного ритма жизни. Журналисты CNN собрали советы специалистов, которые помогут настроиться на новый режим.
Как настроить режим сна
- Установить одинаковое время засыпания и пробуждения
В этом поможет будильник на телефоне, при этом откладывать пробуждение не рекомендуется.
Важно ложиться спать и вставать каждое утро в одно и то же время, даже в выходные. Нерегулярный режим сна грозит проблемами со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, деменцию, расстройства настроения и иммунную дисфункцию.
- Избегать “убийц” сна
Так называют продукты, которые мешают уснуть. Сюда относят кофе, алкоголь.
Также не рекомендуют просматривать телевизор или фильмы перед сном.
- Подготовка ко сну
Ее рекомендуют проводить ежедневно за час до того, как ложиться спать. Рекомендуют подготовить организм и комнату, завершить все дела и посвятить время чтению, упражнениям или медитации.
- Отказ от случайного сна
Специалисты рекомендуют отказаться от этой привычки. Днем спать нужно лишь в том случае, если до это был недосып.
- Больше упражнений и движения
Уснуть и хорошо выспаться помогут упражнения. Их нужно обязательно включить в свой распорядок дня.