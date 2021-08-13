Лето подходит к концу, и уже с сентября украинцам придется возвращаться к учебе, работе и вместе с тем к раннему пробуждению.

В связи с этим у некоторых могут возникнуть проблемы с адаптацией после летних отпусков и более расслабленного ритма жизни. Журналисты CNN собрали советы специалистов, которые помогут настроиться на новый режим.

Как настроить режим сна

Установить одинаковое время засыпания и пробуждения

В этом поможет будильник на телефоне, при этом откладывать пробуждение не рекомендуется.

Важно ложиться спать и вставать каждое утро в одно и то же время, даже в выходные. Нерегулярный режим сна грозит проблемами со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, деменцию, расстройства настроения и иммунную дисфункцию.

Избегать “убийц” сна

Так называют продукты, которые мешают уснуть. Сюда относят кофе, алкоголь.

Также не рекомендуют просматривать телевизор или фильмы перед сном.

Подготовка ко сну

Ее рекомендуют проводить ежедневно за час до того, как ложиться спать. Рекомендуют подготовить организм и комнату, завершить все дела и посвятить время чтению, упражнениям или медитации.

Отказ от случайного сна

Специалисты рекомендуют отказаться от этой привычки. Днем спать нужно лишь в том случае, если до это был недосып.

Больше упражнений и движения

Уснуть и хорошо выспаться помогут упражнения. Их нужно обязательно включить в свой распорядок дня.