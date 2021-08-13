Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Опять ранний подъем. Как настроить режим сна после летнего отпуска

сон, бессонница

Лето подходит к концу, и уже с сентября украинцам придется возвращаться к учебе, работе и вместе с тем к раннему пробуждению.

В связи с этим у некоторых могут возникнуть проблемы с адаптацией после летних отпусков и более расслабленного ритма жизни. Журналисты CNN собрали советы специалистов, которые помогут настроиться на новый режим.

Как настроить режим сна

  • Установить одинаковое время засыпания и пробуждения

В этом поможет будильник на телефоне, при этом откладывать пробуждение не рекомендуется.

Важно ложиться спать и вставать каждое утро в одно и то же время, даже в выходные. Нерегулярный режим сна грозит проблемами со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, деменцию, расстройства настроения и иммунную дисфункцию.

  • Избегать “убийц” сна

Так называют продукты, которые мешают уснуть. Сюда относят кофе, алкоголь.

Также не рекомендуют просматривать телевизор или фильмы перед сном.

Читайте
Священное место и никакого алкоголя: топ-8 способов улучшить качество сна
  • Подготовка ко сну

Ее рекомендуют проводить ежедневно за час до того, как ложиться спать. Рекомендуют подготовить организм и комнату, завершить все дела и посвятить время чтению, упражнениям или медитации.

  • Отказ от случайного сна

Специалисты рекомендуют отказаться от этой привычки. Днем спать нужно лишь в том случае, если до это был недосып.

  • Больше упражнений и движения

Уснуть и хорошо выспаться помогут упражнения. Их нужно обязательно включить в свой распорядок дня.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка