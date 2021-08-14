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Абрамова Юлія |

1 353 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Украине

коронавірус

За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1 353 подтвержденных случая коронавируса, из них 99 у детей и 33 у медработников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 265 217 украинцев.

Кроме того, за последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 238.

При этом справиться с болезнью удалось 1 393 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 196 589 украинцев. Меики провели 11 652 141 ПЦР-тестирование.

Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской (138), Одесской (81), Днепропетровской (117) и Херсонской (52) областях, а также в городе Киев (198).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Статистика по областям

  • Киев — 198 случаев;
  • Винницкая область — 17 случаев;
  • Волынская область — 11 случаев;
  • Днепропетровская область — 117 случаев;
  • Донецкая область — 98 случаев;
  • Житомирская область — 32 случая;
  • Закарпатская область — 15 случаев;
  • Запорожская область — 77 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 45 случаев;
  • Киевская область — 60 случаев;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 40 случаев;
  • Львовская область — 72 случая;
  • Николаевская область — 21 случай;
  • Одесская область — 81 случай;
  • Полтавская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 33 случая;
  • Тернопольская область — 36 случаев;
  • Харьковская область — 138 случаев;
  • Херсонская область — 52 случая;
  • Хмельницкая область — 57 случаев;
  • Черкасская область — 32 случая;
  • Черновицкая область — 29 случаев;
  • Черниговская область — 31 случай.

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