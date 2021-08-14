За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1 353 подтвержденных случая коронавируса, из них 99 у детей и 33 у медработников.
Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 265 217 украинцев.
Кроме того, за последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 238.
При этом справиться с болезнью удалось 1 393 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 196 589 украинцев. Меики провели 11 652 141 ПЦР-тестирование.
Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской (138), Одесской (81), Днепропетровской (117) и Херсонской (52) областях, а также в городе Киев (198).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика по областям
- Киев — 198 случаев;
- Винницкая область — 17 случаев;
- Волынская область — 11 случаев;
- Днепропетровская область — 117 случаев;
- Донецкая область — 98 случаев;
- Житомирская область — 32 случая;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 77 случаев;
- Ивано-Франковская область — 45 случаев;
- Киевская область — 60 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 40 случаев;
- Львовская область — 72 случая;
- Николаевская область — 21 случай;
- Одесская область — 81 случай;
- Полтавская область — 30 случаев;
- Ровенская область — 25 случаев;
- Сумская область — 33 случая;
- Тернопольская область — 36 случаев;
- Харьковская область — 138 случаев;
- Херсонская область — 52 случая;
- Хмельницкая область — 57 случаев;
- Черкасская область — 32 случая;
- Черновицкая область — 29 случаев;
- Черниговская область — 31 случай.