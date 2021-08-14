За минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 1 353 подтвержденных случая коронавируса, из них 99 у детей и 33 у медработников.

Таким образом с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 2 265 217 украинцев.

Кроме того, за последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, а всего с начала эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 53 238.

При этом справиться с болезнью удалось 1 393 украинцам, а в общей сложности с Covid-19 выздоровели 2 196 589 украинцев. Меики провели 11 652 141 ПЦР-тестирование.

Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской (138), Одесской (81), Днепропетровской (117) и Херсонской (52) областях, а также в городе Киев (198).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по областям