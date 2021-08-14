14 августа в Украине отмечают Маковый Спас.

В этот день украинские хозяйки традиционно выпекают сладости с семенами мака.

У диетолога Ольги Безуглой Факты ICTV расспросили о пользе и вреде мака, а также о том, как его лучше есть, чтобы принести организму максимальную пользу.

Польза мака

— Мак имеет неплохой витаминный и минеральный состав. Это витамины РР и В, а также микроэлементы — кальций, фосфор, железо, калий, магний, марганец, медь. Он является источником клетчатки и полезных растительных жиров. Также этот продукт имеет низкий гликемический индекс, — говорит Ольга Безуглая.

Диетолог уточнила, каким образом мак влияет на организм.

Полезные свойства:

растительный протеин — оказывает позитивное влияние на мышечную систему;

клетчатка — важна для микробиома кишечника и пищеварения;

растительные жиры (мононенасыщенные жирные кислоты) — позитивно влияют на здоровье сердце и кожи, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;

кальций и фосфор — полезны для костно-мышечной системы;

железо — незаменимый микроелемент, участвующий в обеспечении всего организма кислородом;

медь — полезна для соединительной ткани;

полифенолы — антиоксиданты, снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Вред мака

Как отмечает Ольга Безуглая, есть категории граждан, которым не рекомендуется большое количества мака.

— Нужно всегда помнить об индивидуальной непереносимости. Также бесконтрольное употребление семян мака не рекомендуется, если есть проблемы с органами пищеварения, аллергические заболевания в анамнезе, хотя отвар семян мака может применяться для улучшения пищеварения, но везде есть свои особенности. Также большое количество мака нельзя потреблять детям и пожилым людям, — добавляет диетолог.

Также следует помнить о большой калорийности продукта.

— У семян мака около 500 ккал на 100 г. В связи с этим не рекомендуется есть больше, чем это количество, продукта в день, — комментирует Ольга Безуглая.

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Как лучше есть мак

Употребляя мак в составе кондитерских изделий, нужно помнить о калорийности и нутрицевтической плотности продукта.

— Когда мы используем мак в составе кондитерских изделий, то должны помнить о добавленных меде, сахаре, муке. Все это все сумарно повышает гликемическую нагрузку продукта, и может более негативно влиять на работу вашего организма и метаболизм. Также в таких продуктах может быть высокий гликемический индекс. Не рекомендуется ставить в основу рациона такие блюда и переедать ими, — объясняет специалист.

По ее словам, лучше добавить мак в салат, есть его с творогом. Именно тогда можно получить от него максимальную пользу.