Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 14 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 198 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 221 129.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (45), Дарницком (54) и в Святошинском (29).
За сутки трое жителей столицы умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 257 летальных случаев.
В то же время выздороветь удалось 214 009 киевлянам, а за последний день — 468.
Кто заболел за сутки
- 121 женщин в возрасте от 20 до 87 лет;
- 69 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- четверо девочек от 1 до 9 лет;
- четверо мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
В больницы с коронавирусом попали 53 человека. А еще 20 госпитализированных с подозрением на Covid-19 и пневмонии.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.