Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 14 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 198 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 221 129.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (45), Дарницком (54) и в Святошинском (29).

За сутки трое жителей столицы умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 257 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 214 009 киевлянам, а за последний день — 468.

Кто заболел за сутки

121 женщин в возрасте от 20 до 87 лет;

69 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

четверо девочек от 1 до 9 лет;

четверо мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

В больницы с коронавирусом попали 53 человека. А еще 20 госпитализированных с подозрением на Covid-19 и пневмонии.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: