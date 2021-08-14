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Факты / Lifestyle / Здоровье
Дмитро Кудрявцев |

Рекорд по Дельте в США и закрытие порта в Китае: коронавирусные новости за 14 августа

коронавірус

Заболеваемость коронавирусом по всему миру продолжает расти. За минувшие 24 часа количество выявленных случаев достигла отметки 612 458, доведя общее количество инфицированных с начала пандемии до 206 379 059, из которых умерли 4 347 143 (8 746 за день).

При этом в Украине за все время зарегистрировано 2 265 217 случаев Covid-19, из которых умерли 53 238 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине и мире читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине эпидемиологическая ситуация продолжила ухудшаться, за минувшие 24 часа было подтверждено 1 353 новых больных.

Также на территории Украины продолжает распространяться штамм коронавируса Дельта, однако Йота до сих пор зафиксирован не был.

Читайте
1 353 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Украине

Коронавирус в мире

Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань — третьего в мире по грузообороту, поскольку коронавирус обнаружили у одного из его сотрудников.

Операции в терминале Мэйшань прекратили 12 августа до дальнейших распоряжений. Через него проходит четверть товарооборота порта.

В США число госпитализированных со штаммом коронавируса Delta достигло рекордных показателей. Больше всего новых случаев регистрируется среди детей. В период с 3 по 9 августа в среднем число госпитализированных выросло до 239 случаев.

Фото: Depositphotos

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