День Независимости Украины: в Киеве не будут работать центры вакцинации

В Киеве 23 и 24 августа (понедельник и вторник) не будут работать Центры массовой вакцинации и пункты иммунизации против коронавируса в медицинских учреждениях.

В Киевской городской государственной администрации объяснили причину. Работу пунктов в эти дни приостановлено в связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины.

Для тех, кто в эти даты должен получить вторую дозу вакцины против Covid-19 или начать курс иммунизации, предложили альтернативу.

Жители Киева могут вакцинироваться от коронавируса на несколько дней раньше (например, 21 и 22 августа включительно) или после государственного праздника — то есть с 25 августа.

Вакцинация в аэропорту Жуляны

В начале августа в Жулянах открыли пункт вакцинации против коронавируса. Граждане, которые хотят иммунизироваться от Covid-19, могут сделать прививку в терминале А.

Медицинские работники будут вакцинировать людей препаратом CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Граждан будут иммунизировать в порядке живой очереди.