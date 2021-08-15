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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Идеальный ужин: что есть вечером и каких продуктов стоит избегать

ужин

Идеальный ужин — это последний прием пищи, который позволяет насытить организм, но при этом не вызывает чувства тяжести перед сном.

Он должен быть богат полезными веществами, но достаточно низкокалорийным.

Диетолог и тренер Александр Стус рассказал Фактам ICTV, каким должен быть идеальный ужин и что лучше есть перед сном.

— Идеальный ужин, в первую очередь, должен быть легким, чтобы организм не тратил много энергии на переваривание пищи и готовился ко сну, — говорит Александр Стус.

По его словам, легкий ужин означает набор продуктов, время переваривания которых — не больше двух-трех часов.

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Что лучше съесть на ужин

Диетолог назвал несколько вариантов идеального ужина:

  • нежирный сорт рыбы или мяса и овощной салат;
  • творог с фруктами или ягодами;
  • творожная запеканка;
  • сырники;
  • стакан кефира.

При этом порции не должны быть слишком большими, чтобы не переедать на ночь.

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Что не стоит есть на ужин

По словам Александра Стуса, стоит избегать тяжелой пищи, которая долго переваривается, а также фастфуда.

— Избегайте фастфуда, такого как пицца. Он спровоцирует чувство тяжести, что создаст дискомфорт, — подводит итог он.

Прием такой пищи в вечернее время может не только вызвать неприятные ощущения, но и помешает уснуть.

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