Идеальный ужин — это последний прием пищи, который позволяет насытить организм, но при этом не вызывает чувства тяжести перед сном.

Он должен быть богат полезными веществами, но достаточно низкокалорийным.

Диетолог и тренер Александр Стус рассказал Фактам ICTV, каким должен быть идеальный ужин и что лучше есть перед сном.

— Идеальный ужин, в первую очередь, должен быть легким, чтобы организм не тратил много энергии на переваривание пищи и готовился ко сну, — говорит Александр Стус.

По его словам, легкий ужин означает набор продуктов, время переваривания которых — не больше двух-трех часов.

Что лучше съесть на ужин

Диетолог назвал несколько вариантов идеального ужина:

нежирный сорт рыбы или мяса и овощной салат;

творог с фруктами или ягодами;

творожная запеканка;

сырники;

стакан кефира.

При этом порции не должны быть слишком большими, чтобы не переедать на ночь.

Что не стоит есть на ужин

По словам Александра Стуса, стоит избегать тяжелой пищи, которая долго переваривается, а также фастфуда.

— Избегайте фастфуда, такого как пицца. Он спровоцирует чувство тяжести, что создаст дискомфорт, — подводит итог он.

Прием такой пищи в вечернее время может не только вызвать неприятные ощущения, но и помешает уснуть.