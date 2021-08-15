За последние сутки в Киеве подтвердили 87 новых случаев коронавируса. В столице — один из самых высоких показателей суточного прироста болезни.

За весь период пандемии 221 216 жителей города заболели опасным Covid-19. За 24 часа 1 659 киевлян прошли полный курс вакцинации против заболевания.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: