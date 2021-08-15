За последние сутки в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса (из них детей — 50, медработников — 5). Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.
За сутки госпитализировали 569 украинцев и зафиксировали 17 смертей от опасного заболевания. Однако 238 людям удалось преодолеть коронавирус.
За весь период пандемии 2 265 912 украинцев заболели Covid-19. В то же время умерло 53 255 украинцев на территории страны. Однако 2 196 827 граждан успешно вылечились от болезни.
Случаев в областях/иммунизированы (2 доза)
Киев — 87/1659
Винницкая — 32/884
Волынская — 8/301
Днепропетровская — 58/3088
Донецк — 32/442
Житомирская — 30/416
Закарпатская — 0/275
Запорожская — 20/629
Ивано-Франковская — 60/199
Киевская — 42/2372
Кировоградская — 2/1026
Луганская — 11/347
Львовская — 16/1458
Николаевская — 20/692
Одесская — 59/6324
Полтавская — 8/1560
Ровенская — 3/265
Сумская — 6/344
Тернопольская — 49/1051
Харьковская — 53/2277
Херсонская — 32/1306
Хмельницкая — 5/462
Черкасская — 10/1045
Черновицкая — 34/442
Черниговская — 18/913
За сутки осуществили 30 798 тестирований (в частности, методом ПЦР — 15 456, методом ИФА — 2 494) и 12 848 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За весь период пандемии провели 11 667 597 ПЦР-тестирований.