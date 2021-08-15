За последние сутки в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса (из них детей — 50, медработников — 5). Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

За сутки госпитализировали 569 украинцев и зафиксировали 17 смертей от опасного заболевания. Однако 238 людям удалось преодолеть коронавирус.

За весь период пандемии 2 265 912 украинцев заболели Covid-19. В то же время умерло 53 255 украинцев на территории страны. Однако 2 196 827 граждан успешно вылечились от болезни.

Случаев в областях/иммунизированы (2 доза)

Киев — 87/1659

Винницкая — 32/884

Волынская — 8/301

Днепропетровская — 58/3088

Донецк — 32/442

Житомирская — 30/416

Закарпатская — 0/275

Запорожская — 20/629

Ивано-Франковская — 60/199

Киевская — 42/2372

Кировоградская — 2/1026

Луганская — 11/347

Львовская — 16/1458

Николаевская — 20/692

Одесская — 59/6324

Полтавская — 8/1560

Ровенская — 3/265

Сумская — 6/344

Тернопольская — 49/1051

Харьковская — 53/2277

Херсонская — 32/1306

Хмельницкая — 5/462

Черкасская — 10/1045

Черновицкая — 34/442

Черниговская — 18/913

За сутки осуществили 30 798 тестирований (в частности, методом ПЦР — 15 456, методом ИФА — 2 494) и 12 848 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За весь период пандемии провели 11 667 597 ПЦР-тестирований.