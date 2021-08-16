Группа ученых из ряда научно-исследовательских центров в США обнаружила, что созданное ими антитело на 99,9% эффективно в улавливании человеческих сперматозоидов. Речь идет о разработке противозачаточных антител в качестве альтернативы гормональным формам женской контрацепции.

Современная наука дала женщинам два основных варианта предотвращения нежелательной беременности: презервативы или ВМС, а также гормоны, вводимые в виде инъекций или таблеток. Но, как отмечают исследователи, у всех этих вариантов есть недостатки, которые приводят к проблемам у женщин. Поэтому ученые искали третью альтернативу — использование антител.

Предыдущие исследования показали, что определенные антитела во влагалище некоторых женщин могут сделать их бесплодными. В прошлом году исследователи получили некоторые из этих антител от женщин-добровольцев и впоследствии удалили антигенсвязывающие компоненты.

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Затем они использовали эти компоненты для создания антитела IgG, которое показало склонность к связыванию со спермой.

Исследователи проверили способность клеток IgG привлекать и связываться со сперматозоидами в чашке Петри и обнаружили, что они в 10 раз лучше улавливают сперматозоиды, чем исходные антитела, взятые у женщин-добровольцев.

Во второй части своей работы исследователи вводили растворы, содержащие антитела IgG, во влагалище нескольких овец. Затем последовали инъекции человеческой спермы. Через две минуты после этой процедуры были собраны образцы из влагалища овец, чтобы подсчитать, сколько подвижных сперматозоидов осталось. Было обнаружено снижение количества подвижных сперматозоидов на 99,9% по сравнению с контрольными группами.

Исследователи отмечают, что требуется дополнительная работа, чтобы определить, может ли их методика стать третьим методом контрацепции для женщин в будущем. В следующий раз они планируют выяснить, будут ли созданные ими антитела работать так же эффективно во влагалище человека.