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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Big wash. Охматдет ищет волонтеров для уборки новых помещений

Охматдит

Отхматдет ищет волонтеров для уборки отделения реанимации после ремонта. Учреждению не хватает рук для проведения таких работ, поэтому они хотят привлечь добровольцев.

Так, в уборке детской больницы уже приняли участие волонтеры из ІТ-компании.

Вместе с работниками заведения они помыли новое отделение нейрохирургии и анестезиологии после ремонта.

В общем неравнодушные специалисты убрали 1,1 тыс. кв. м.

Благодаря этому новая операционная, просторная реанимация и современные палаты уже готовы принимать пациентов.

Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Охматдит
Big wash. Охматдет ищет волонтеров для уборки новых помещений / 7 фотографий
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Сейчас продолжается работы в новом корпусе Охматдета. По словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, учреждение должно полноценно заработать уже в 2021 году.

В то же время для больницы планируют закупить новое оборудование. Решение приняли на заседании правительства 14 июля. Его могут приобрести с помощью переговорных процедур, это значительно ускорит процесс дооборудование нового корпуса.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: Пресс-служба Охматдета

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