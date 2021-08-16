Отхматдет ищет волонтеров для уборки отделения реанимации после ремонта. Учреждению не хватает рук для проведения таких работ, поэтому они хотят привлечь добровольцев.

Так, в уборке детской больницы уже приняли участие волонтеры из ІТ-компании.

Вместе с работниками заведения они помыли новое отделение нейрохирургии и анестезиологии после ремонта.

В общем неравнодушные специалисты убрали 1,1 тыс. кв. м.

Благодаря этому новая операционная, просторная реанимация и современные палаты уже готовы принимать пациентов.

Big wash. Охматдет ищет волонтеров для уборки новых помещений / 7 фотографий

Сейчас продолжается работы в новом корпусе Охматдета. По словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, учреждение должно полноценно заработать уже в 2021 году.

В то же время для больницы планируют закупить новое оборудование. Решение приняли на заседании правительства 14 июля. Его могут приобрести с помощью переговорных процедур, это значительно ускорит процесс дооборудование нового корпуса.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: Пресс-служба Охматдета