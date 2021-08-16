Есть ли у чиновников от здравоохранения конкретные планы действий борьбы с будущими вариантами Covid-19, перед которыми окажутся бессильными нынешние вакцины? Ведь, как предупреждают ученые, такой исход может отбросить нас в битве с пандемией на год назад или даже больше.

Так, в недавних документах, подготовленных правительственной Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям Великобритании (Sage), приоритет все же отдается продолжению работы над новыми вакцинами против Covid-19, которые снижают передачу инфекции в большей степени, чем нынешние уколы.

Также на повестке дня — создание большего количества предприятий по производству вакцин в Великобритании, а также лабораторные исследования для прогнозирования эволюции вариантов Covid-19.

— Это не сильно отличается от планирования, которое необходимо проводить между пандемиями. Ведь новый штамм Covid-19 может оказаться качественно новым вирусом, перед которым наш иммунитет окажется бессильным, — признал член Sage и лидер правительственной группы моделирования Covid-19 профессор Грэм Медли.

По его словам, преимущество состоит в том, что мы знаем, что можем создавать вакцины против этого вируса — и создавать относительно быстро. Недостаток в том, что мы вернемся к той же ситуации, в которой были год назад, в зависимости от того, насколько сильно новый вариант повлияет на иммунитет.

— Маловероятно, что новый вирус полностью ускользнет от иммунитета, оставшегося от прошлой инфекции или вакцинации, — полагает член правительственной группы моделирования SPI-M Марк Багуелин.

Ученый выразил уверенность, что некоторый иммунитет все же должен сохраниться, по крайней мере при самых тяжелых исходах, таких как смерть или госпитализация. Скорее всего, мы сможем обновить существующие вакцины, включив в них появляющийся штамм. Но это займет месяцы и означает, что, возможно, придется повторно ввести ограничения, если будет существовать значительный риск для здоровья населения.

Между тем министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид призвал старших подростков не медлить.

— Вакцинируйтесь как можно скорее, чтобы мы могли продолжать безопасно жить с этим вирусом и пользоваться нашими свободами, предоставляя себе, своей семье и своему сообществу необходимую им защиту, — призвал он молодое поколение в преддверии начала учебного года.

По мнению ученых страны, в долгосрочной перспективе необходимо проводить систематическое расследование того, что пошло не так, почему пандемия походила на бариевый порошок, который выявил столько недостатков в обществе.

Мы больше не можем притворяться, что не знаем о них. Это был оглушительно тревожный сигнал. И нужно убедится, что мы не нажимаем кнопку повтора сигнала, призвали правительство ученые.