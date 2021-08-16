В Украине планируют ввести повторную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий.

По его словам ревакцинация произойдет через год после введения базовых прививок.

— Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами, — это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки, — отметил Кузин.

В Минздраве ожидают результаты клинических исследований или испытаний, ведь хотят посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы.

Также санврач рассказал, что в Украине разрешено сочетать препараты от коронавируса Pfizer и Moderna. Смешать вакцины можно, когда первая доза была получена векторной вакциной AstraZeneca, тогда вторая прививка может быть сделана мРНК-вакциной.

— Это исключительно решение врача, и оно может приниматься только при четко определенных условиях. Например, когда на первое введение вакцины пациент отреагировал нестандартно и было зафиксировано неблагоприятное событие после иммунизации, — добавил Кузин.

Врач должен выдать соответствующее медицинское заключение, что вторая доза должна быть введена альтернативная. Это медицинское заключение является основанием, чтобы была сделана замена вакцины во время второго введения. Второй случай, это когда человек получил первую дозу за рубежом, вернулся в страну, и в стране нет такой же вакцины.

Санврач рассказал, что в Украине уже готовятся к новой вспышке коронавируса, которую ожидают в октябре-ноябре. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой.