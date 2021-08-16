16 августа — День мужской красоты, или День ухода за собой для мужчин. В последнее время представители сильного пола все чаще начали уделять внимание своей внешности, чтобы оставаться молодыми и красивыми. А услуги для мужчин в салонах красоты стали обычным делом.

Факты ICTV выяснили, какие бьюти-услуги наиболее популярны среди украинских мужчин.

За стильной стрижкой — к барберу

Все мужчины пользуются услугами парикмахера, чтобы иметь опрятный вид. Однако некоторые хотят выглядеть не только аккуратно, но и стильно.

В этом им помогают барберы.

— Сейчас все чаще стали просить более сложные и модные стрижки, с разной длиной волос, с челкой, с проборами. Стригутся два раза в месяц, чтобы волосы сильно не отрастали, — говорит барбер из Харькова Александр Гриненко (Grinya44).

Популярные нынче стрижки — кроп, цезарь, бокс или полубокс, милитари-британка, канадка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МУЖСКИЕ СТРИЖКИ▪️ХАРЬКОВ (@g.44studio)

Украинские мужчины активно ухаживают и за своей бородой.

— Популярная услуга — камуфляж бороды. Это окрашивание, его делают те, у которого редкие волосы или есть седина, — добавляет Александр Гриненко.

Кроме того, мужчины начали просить удалять волосы в зоне переносицы и в носу. Еще одна популярная услуга — удаление серы из ушей.

За молодостью — к косметологу

Пользуются украинские мужчины и услугами косметолога. А в последнее время стали обращаться к ним все чаще.

— Мужчины, конечно же, обращаются реже, чем женщины, их примерно 30% от общего количества клиентов. Но косметологические услуги становятся все популярнее и популярнее среди них, — отмечает киевский косметолог Ирина Алексеева.

Чаще всего они делают ботокс зоны лба и межбровья.

— Мужчины по своему типу мимики — гиперкинетики. У них активные фронтальные мышцы лба, поэтому часто появляются горизонтальные морщины на лбу. Ботокс этой зоны — очень популярная услуга. Однако гусиные лапки они зачастую не убирают, глаза колоть боятся, — добавляет косметолог.

Корректируют также щеки.

— Со временем уходит медиальный жировой пакетик, из-за этого появляются носогубные складки, нависшие валики над зоной носогубки. Они приходят с этой проблемой. Решается она с помощью введения филлеров, — объясняет эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КОСМЕТОЛОГ КИЕВ???????? (@kosmetolog_kiev_)

Популярно и заполнение носослезной борозды. Обращаются мужчины и с вопросами акне, просят помочь с лечением проблемной кожи или же делают чистку лица.

И если стригутся они два раза в месяц, то к косметологу ходят раз в год.

За опрятностью — к мастеру маникюра

Мужчины хотят иметь красивые и ухоженные руки, поэтому пользуются услугами мастера маникюра.

— Для мужчин тяжело сделать в первый раз маникюр, а потом они “подсаживаются” быстрее, чем женщины, — говорит мастер из Киева Кристина Коштей.

Но они не покрывают ногти, а делают полировку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails Master Kiev (@hanumane7788)

— Обожают скрабирующий массаж в конце процедуры. После массажа они — мои постоянные клиенты, — добавляет мастер.

Следят украинские мужчины и за фигурой и активно посещают спортзалы, бассейны и различные секции. А еще — правильно питаются, чтобы дольше оставаться здоровыми и сильными.