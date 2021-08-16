В Украине ожидают новую вспышку коронавируса уже этой осенью, но она может случиться и раньше.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, в Минздраве ожидают, что в ближайшие дни ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

— В прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре, — отметил он.

Кузин подчеркивает, что сейчас в Украине есть все возможности для того, чтобы не допустить новой вспышки Covid-19. Он добавил, что вакцинация действительно защищает от тяжелого течения, поэтому чем больше людей вакцинируются, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения и здоровья людей.

— От ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавируса, так же эффективно действуют и против штамма Дельта, — говорит санврач.

Он утверждает, что увеличение заболеваемости связано с туристами и людьми, которые возвращались с отдыха, пересекали границу и выезжали по разным делам за пределы страны. Поэтому в Украине приняли соответствующие изменения, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Ранее Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 300 случаев штамма Дельта. В Киеве зарегистрирован 21 случай.