Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 16 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Анастасія Рогожінська |

59 больных за сутки: статистика Covid-19 в Киеве

коронавирус

За последние сутки в Киеве подтвердили 59 новых случаев коронавируса. В столице — один из самых высоких показателей суточного прироста болезни.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.
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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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