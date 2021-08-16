Неравнодушные родители пациентов Охматдет создали на территории больницы зеленую зону

Минувшая пятница, 13 августа, несмотря на мистику и предрассудки, стала настоящим праздником добра и красоты, который устроили на территории НСДЛ Охматдет родители маленьких пациентов этого медицинского учреждения. Они сплотились, чтобы обустроить здесь уютную зеленую зону, где можно было бы проводить время с детьми, особенно когда на улице тепло и солнечно.

Инициатором создания сквера стала член Гильдии ландшафтных архитекторов Украины Юлия Рашковская, которая в свое время проходила обследование в Охматдете со своим ребенком. Она же собрала команду из двадцати таких же неравнодушных родителей, чтобы вместе обустроить зеленую локацию.

— Два месяца назад я обратилась сюда со своим ребенком, которому нужно было сделать обследование. Пока ждали своей очереди, вышли на улицу подышать свежим воздухом. Выяснилось, что на территории совсем нет мест, где можно было бы присесть и передохнуть. Уставшие мамы либо садились прямо на бордюры, либо опирались о стены и окна, – рассказала Юлия.

Упорство женщины и ее единомышленников просто поражает. Ведь для того, чтобы достичь поставленной цели, им пришлось убедить и наладить связь с почти тридцатью различными организациями, которые согласились бесплатно обеспечить будущий больничный сквер зелеными насаждениями, скамейками, мусорниками.

— Мы нацелены на то, чтобы лечить детей комплексно. То есть заботимся не только о своевременной закупке лекарств и оборудования, но и о красоте, уюте как внутри больницы, так и снаружи, — отметил в разговоре с Фактами ICTV генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир.

По его словам, не только волонтеры, но и медицинский персонал заведения прилагает все силы, чтобы пребывание в больнице было максимально приятным, позитивным, комфортным как для детей, так и для их родителей.

По плану возле Охматдета будет обустроено около 500 кв. м территории. В прошлую пятницу здесь были высажены растения, специально подобранные именно для этой локации. Но большая часть работы еще впереди.

Организаторы призывают всех желающих и неравнодушных поддержать их инициативу. Контактные ресурсы — Facebook-страницы Jullia Rashkovska или Охматдет.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет