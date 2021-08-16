У детей, рожденных во время пандемии коронавируса, фиксируются более низкие когнитивные способности и уровень IQ.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 672 ребенка, 308 из них родились до января 2019 года, 176 — с января 2019 по март 2020 года, 188 — после июля 2020 года.

Согласно результатам, средний уровень IQ участников не превышал 78. До пандемии этот показатель у американских детей был не меньше 100.

При этом чем ниже уровень жизни родителей и хуже условия, в которых доводилось жить ребенку, чем больше это негативно влияло на его интеллектуальные, когнитивные, вербальные и двигательные способности.

Исследователи предположили, что это связано со стрессом, в котором находились родители из-за вынужденной самоизоляции, финансовых трудностей во время пандемии коронавируса. Он мог отразиться на внутриутробном развитии малышей.

Они заявляют, что тревога и депрессия у матери во время беременности могут негативно повлиять на ее будущего ребенка и привести к задержке моторного, когнитивного и поведенческого развития. Это происходит под влиянием гормонов стресса, в частности кортизола.

Источник: medRxiv