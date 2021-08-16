Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но по состоянию на 15 августа две области не соответствуют одному из показателей этой зоны.

Так, уже третий день подряд показатель динамики уровня госпитализации с коронавирусом превышен в Полтавской области. По состоянию на 15 августа он составляет — 64,0%, а два дня ранее — 51,9% и 58,8%.

Также не соответствует зеленой зоне Ровенская область, где периодически показатель госпитализаций повышается. Но в течение последних двух дней ситуация с больными в медучреждениях региона улучшилась. 15 августа было 51,5%, а днем ранее — 56,7%.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

По состоянию на утро 16 августа в Украине за сутки зафиксировали 417 новых случаев Covid-19. Выздороветь удалось 248 людям, а умерли от осложнений, которые вызвал вирус, 14 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

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