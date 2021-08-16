В Украине продолжается кампания по вакцинации против Covid-19.
Люди по-разному чувствуют себя после прививки от коронавируса. Некоторые ничего, кроме боли в месте укола, не чувствуют. У кого-то незначительно повышается температура А кто-то лежит один-два дня с высокой температурой и лихорадкой.
Все эти симптомы — реакция организма на прививку. И они являются нормальными, объясняет врач-иммунолог Федор Лапий.
Совершенно не нужно волноваться, если после вакцинации у вас появились:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль;
- боль в мышцах или суставах;
- боль в животе;
- тошнота;
- утомляемость;
- сонливость или бессонница;
- головокружение.
Эти явления пройдут через несколько часов или через день-два.
Если же симптомы не исчезли, а ваше самочувствие ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.
Чаще всего люди боятся возникновения тромбоза после прививки. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рассматривало результаты исследований по этому поводу. Вывод таков: тромбоз нужно внести в перечень очень редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria от компании AstraZeneca.
И ученые утверждают, что риск возникновения тромбоза после коронавируса в десятки раз выше, чем после вакцинации.
У многих людей самочувствие ухудшается даже от одной мысли об уколе. А после него страх отправляет такого пациента в нокдаун, то есть он может даже потерять сознание. Таким нужно оказывать помощь мгновенно.