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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Реакция на прививку: иммунолог рассказал, что происходит после укола от Covid-19

вакцина, вакцинація

В Украине продолжается кампания по вакцинации против Covid-19.

Люди по-разному чувствуют себя после прививки от коронавируса. Некоторые ничего, кроме боли в месте укола, не чувствуют. У кого-то незначительно повышается температура А кто-то лежит один-два дня с высокой температурой и лихорадкой.

Все эти симптомы — реакция организма на прививку. И они являются нормальными, объясняет врач-иммунолог Федор Лапий.

Совершенно не нужно волноваться, если после вакцинации у вас появились:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль;
  • боль в мышцах или суставах;
  • боль в животе;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • сонливость или бессонница;
  • головокружение.

Эти явления пройдут через несколько часов или через день-два.

Если же симптомы не исчезли, а ваше самочувствие ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.

Чаще всего люди боятся возникновения тромбоза после прививки. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рассматривало результаты исследований по этому поводу. Вывод таков: тромбоз нужно внести в перечень очень редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria от компании AstraZeneca.

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И ученые утверждают, что риск возникновения тромбоза после коронавируса в десятки раз выше, чем после вакцинации.

У многих людей самочувствие ухудшается даже от одной мысли об уколе. А после него страх отправляет такого пациента в нокдаун, то есть он может даже потерять сознание. Таким нужно оказывать помощь мгновенно.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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