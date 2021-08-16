Коронавирус в Киеве

В Киеве — один из самых высоких показателей суточного прироста болезни. За последние сутки в столице подтвердили 59 новых случаев Covid-19.

Госпитализировано 18 киевлян с коронавирусной инфекцией. А также 65 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 47 человек.

В Украине

Штамм Дельта продолжает распространяться по Украине, хотя все регионы еще в зеленой зоне.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в случае значительного повышения уровня заболеваемости будет действовать адаптивный карантин – поэтапное зонирование регионов в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Об этом он сказал на встрече с членами Союза украинских предпринимателей.

Представители Минздрава информировали предпринимателей о том, что во время карантина намерены ввести послабления для отдельных заведений, если 80% и больше коллектива предприятия будут вакцинированы.

Школам и вузам не понадобится переходить на онлайн-режим, если больше 80% педагогического персонала будут вакцинированы.

Что касается ТРЦ, то для их посещения нужно будет записаться на конкретное время. При этом надо быть полностью вакцинированным.

В Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса уже этой осенью, но она может случиться и раньше.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в Минздраве ожидают, что в ближайшие дни ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

Но в Украине есть все возможности для того, чтобы не допустить новой вспышки Covid-19, сказал главный санврач.

Он добавил, что вакцинация действительно защищает от тяжелого течения болезни, поэтому чем больше людей вакцинируется, тем меньше будет нагрузка на систему здравоохранения.

Сейчас ситуация контролируемая. По словам Игоря Кузина, в больницах занято около 7% мест, которые выделены для Covid-больных. Реанимационные койки у заняты на 13%, койки с кислородом — на 9%, аппараты искусственной вентиляции легких – на 3%.

В мире

Венгрия продолжает вакцинировать украинцев Закарпатья на границе. Для этого венгерское правительство выделило вакцину Janssen от американской компании Johnson & Johnson, которая предусматривает только один укол.

На Шри-Ланке министра здравоохранения страны Павитру Ванняраччи, который публично одобрил зелье, приготовленное колдуном для борьбы с коронавирусом, понизили в должности.

Работа украинских ТРЦ в карантин и третий Covid-укол в США: коронавирусные новости 16 августа / 2 фотографии

Бывший чиновник одобрил и сам выпил при всех волшебное зелье против коронавируса. Несмотря на это, он заболел и даже находился в реанимации из-за коронавируса.

Президент США Джо Байден заявил, что все федеральные служащие должны вакцинированы, а их более 2 млн человек. Некоторые работодатели также стали требовать обязательной вакцинации от своих работников.

Непривитым работникам банка Morgan Stanley и не имеющим прививки клиентам запрещено входить в офисы финучреждения.

Netflix и Walt Disney потребовало от работников компаний получить прививки. Все актеры и члены съемочных групп также обязательно должны быть вакцинированы. Walt Disney установил срок для вакцинации — 60 дней.

Обязательной вакцинации сотрудников потребовало и руководство газеты The Washington Post.

Facebook, Google, Twitter, The New York Times также объявили о необходимости вакцинации для сотрудников, которые возвращаются в офисы.

На Нью-Йоркской фондовой бирже требуют от трейдеров вакцинироваться. А тем, кто по медицинским показаниям не может этого сделать, предписано ходить в масках и периодически предоставлять результаты тестирования на Covid-19.

Две крупнейшие корпорации — Walmart и Amazon — потребовали от всех корпоративных сотрудников обязательной вакцинации.

В США готовятся вводить третью дозу вакцины. Первыми ее могут получить медицинские работники, жители домов для престарелых, а также пожилые граждане.