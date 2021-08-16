Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Одобрил и выпил зелье от Covid-19: на Шри-Ланке главу Минздрава снизили в должности

президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса

На Шри-Ланке министра здравоохранения страны Павитру Ванняраччи, который публично одобрил зелье, приготовленное колдуном, для борьбы с коронавирусом, понизили в должности.

Решение принял президент Готабая Раджапакса в связи с ухудшением общей эпидситуации в стране и фиксацией рекордного количества новых случаев болезни.

Его пост отдали Кехелии Рамбуквелле, он также является официальным представителем правительства.

По информации, бывший чиновник одобрил и сам выпил при всех волшебное зелье против коронавируса.

Несмотря на это, он заболел и даже находился в реанимации из-за коронавируса.

Читайте
Низкие когнитивные способности и уровень IQ: как Covid-пандемия повлияла на малышей

В связи с активным распространением вируса профильное ведомство, которое возглавлял Павитра Ванняраччи, подверглось критике. Его обвиняли в недооценке опасности болезни.

Коронавирус распространяется в мире с 2019 года. В течение всего этого времени специалисты пытались найти эффективное средство для борьбы с ним.

В связи с этим были разработаны вакцины, сейчас на планете проходит процесс иммунизации населения.

Источник: The Guardian

Фото: Gotabaya Rajapaksa

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка