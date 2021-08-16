На Шри-Ланке министра здравоохранения страны Павитру Ванняраччи, который публично одобрил зелье, приготовленное колдуном, для борьбы с коронавирусом, понизили в должности.

Решение принял президент Готабая Раджапакса в связи с ухудшением общей эпидситуации в стране и фиксацией рекордного количества новых случаев болезни.

Его пост отдали Кехелии Рамбуквелле, он также является официальным представителем правительства.

По информации, бывший чиновник одобрил и сам выпил при всех волшебное зелье против коронавируса.

Несмотря на это, он заболел и даже находился в реанимации из-за коронавируса.

В связи с активным распространением вируса профильное ведомство, которое возглавлял Павитра Ванняраччи, подверглось критике. Его обвиняли в недооценке опасности болезни.

Коронавирус распространяется в мире с 2019 года. В течение всего этого времени специалисты пытались найти эффективное средство для борьбы с ним.

В связи с этим были разработаны вакцины, сейчас на планете проходит процесс иммунизации населения.

Источник: The Guardian

Фото: Gotabaya Rajapaksa