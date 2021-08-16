На Шри-Ланке министра здравоохранения страны Павитру Ванняраччи, который публично одобрил зелье, приготовленное колдуном, для борьбы с коронавирусом, понизили в должности.
Решение принял президент Готабая Раджапакса в связи с ухудшением общей эпидситуации в стране и фиксацией рекордного количества новых случаев болезни.
Его пост отдали Кехелии Рамбуквелле, он также является официальным представителем правительства.
По информации, бывший чиновник одобрил и сам выпил при всех волшебное зелье против коронавируса.
Несмотря на это, он заболел и даже находился в реанимации из-за коронавируса.
В связи с активным распространением вируса профильное ведомство, которое возглавлял Павитра Ванняраччи, подверглось критике. Его обвиняли в недооценке опасности болезни.
Коронавирус распространяется в мире с 2019 года. В течение всего этого времени специалисты пытались найти эффективное средство для борьбы с ним.
В связи с этим были разработаны вакцины, сейчас на планете проходит процесс иммунизации населения.
Источник: The Guardian
Фото: Gotabaya Rajapaksa