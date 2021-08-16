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Лариса Божко |

Вспышка Covid-19 в детском лагере: 44 заболевших в одесской Молодой гвардии

дети коронавирус

Вспышка Covid-19 произошла в Украинском детском центре Молодая гвардия в Одесской области.

Симптомы болезни, по словам источника, проявились у 42 детей и двух работников УДЦ.  Заболевшие изолированы, у них взяты пробы для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные.

Детский центр закрыт на карантин.

 — Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования, — сказали в областном департаменте здравоохранения.

В этом году Молодая гвардия стала принимать детей на отдых 16 марта. Вскоре после этого Одесская область перешла в красную зону по коронавирусной инфекции.

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К концу марта в центре было восемь подтвержденных случаев коронавируса, но он продолжал работать. Летом эпидситуация в лагере стабилизировалась.

Наблюдается динамика увеличения количества случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта  среди детей. За сутки 12 августа заболели 73 ребенка. По словам экспертов, для малышей штамм Дельта опаснее предыдущих вариантов.

Фото: Depositphotos

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