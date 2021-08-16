Симптомы болезни, по словам источника, проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Заболевшие изолированы, у них взяты пробы для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные.

Вспышка Covid-19 произошла в Украинском детском центре Молодая гвардия в Одесской области.

— Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования, — сказали в областном департаменте здравоохранения.

В этом году Молодая гвардия стала принимать детей на отдых 16 марта. Вскоре после этого Одесская область перешла в красную зону по коронавирусной инфекции.

К концу марта в центре было восемь подтвержденных случаев коронавируса, но он продолжал работать. Летом эпидситуация в лагере стабилизировалась.

Наблюдается динамика увеличения количества случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта среди детей. За сутки 12 августа заболели 73 ребенка. По словам экспертов, для малышей штамм Дельта опаснее предыдущих вариантов.