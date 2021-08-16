Третью дозу вакцины от коронавируса в США могут начать вводить уже осенью 2021 года, однако ее получат не все граждане.

Решение о прививочной кампании примут в ближайшие недели, сообщил директор Национальных институтов здравоохранения, доктор Фрэнсис Коллинз. Оно будет зависеть от темпов распространения более опасного индийского штамма коронавируса Дельта.

— Есть опасения, что эффективность вакцины может начать снижаться. А Дельта — неприятная проблема, с которой нам нужно бороться, — отметил Фрэнсис Коллинз.

По его словам, третий укол первыми могут получить медицинские работники, жители домов престарелых, а также граждане пожилого возраста.

В то же время иммунизацию в стране в целом оценивают как эффективную, ведь ее проводят вакцинами производителей Pfizer, Moderna или Johnson&Johnson.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала предполагалось, что будет достаточно двух доз вещества. Однако из-за распространения более опасных мутаций специалисты начали говорить о необходимости третьего укола. Его уже делают в Израиле.

Источник: ABC News