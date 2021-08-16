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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Венгрия продолжит прививать закарпатцев на границе до конца августа

вакцинація

Венгрия продолжила прививать на границе до конца августа граждан Украины, проживающих в Закарпатье.

В июле в Венгрии были созданы мобильные пункты прививок на границах для вакцинации жителей приграничных территорий Украины, Сербии, Хорватии, Румынии, Словении, Словакии и Австрии. Однако только для жителей Закарпатской области возможность получить прививку на границе была продлена до конца августа.

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Кроме этого, только для граждан Украины венгерское правительство выделило вакцину Janssen от американской компании Johnson & Johnson, которая предусматривает только один укол. Для жителей других стран-соседей Венгрии были предоставлены различные виды вакцины по принципу наличия и остаточности.

В августе закарпатцы могут прививаться на двух пунктах пропуска: Захонь-Чоп и Барабаш-Косино.

Согласно рекомендации ЕС, правительство Германии с 18 июля отменило все ограничения на въезд для граждан Украины. При пересечении границы с этим государством надо показать один из трех документов — отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о полной вакцинации или выздоровлении.

Источник: Zaxid.net

Фото: Depositphotos

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