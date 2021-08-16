Венгрия продолжила прививать на границе до конца августа граждан Украины, проживающих в Закарпатье.

В июле в Венгрии были созданы мобильные пункты прививок на границах для вакцинации жителей приграничных территорий Украины, Сербии, Хорватии, Румынии, Словении, Словакии и Австрии. Однако только для жителей Закарпатской области возможность получить прививку на границе была продлена до конца августа.

Кроме этого, только для граждан Украины венгерское правительство выделило вакцину Janssen от американской компании Johnson & Johnson, которая предусматривает только один укол. Для жителей других стран-соседей Венгрии были предоставлены различные виды вакцины по принципу наличия и остаточности.

В августе закарпатцы могут прививаться на двух пунктах пропуска: Захонь-Чоп и Барабаш-Косино.

Согласно рекомендации ЕС, правительство Германии с 18 июля отменило все ограничения на въезд для граждан Украины. При пересечении границы с этим государством надо показать один из трех документов — отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о полной вакцинации или выздоровлении.