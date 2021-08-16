Представители Минздрава проинформировали предпринимателей о том, что во время карантина намерены ввести послабления для отдельных заведений, если: 80% и больше коллектива предприятия или организации будут вакцинированы и, если в заведение станут допускать только вакцинированных посетителей.

Школам и вузам не понадобится переходить на онлайн-режим, если больше 80% педагогического персонала будут вакцинированы.

Вопрос о том, к каким ограничениям следует быть готовыми в случае повышения в стране уровня заболеваемости Covid-19, стал по сути главным на встрече членов Союза украинских предпринимателей (СУП) с министром здравоохранения Виктором Ляшко и его заместителем Александром Комаридой. Об этом предприниматели рассказали на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что, по словам Виктора Ляшко, в случае значительного повышения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией будет действовать адаптивный карантин – поэтапное зонирование регионов в зависимости от уровня эпидемиологической опасности.

Что же касается торгово-развлекательных центров, то для них разрабатывается специальная программа по примеру Германии, согласно которой для посещения ТРЦ нужно будет записаться на конкретное время. При этом надо быть полностью вакцинированным.

На следующий логичный вопрос предпринимателей, а достаточно ли в стране вакцин против Covid-19, высокопоставленные чиновники Минздрава ответили, что в данное время в Украине в наличии порядка 7 млн свободных доз, и перебоев с запланированными поставками не предвидится.

Источник: СУП