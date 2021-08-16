Во время пандемии Covid-19 многие работодатели позволили персоналу работать удаленно. Но с началом вакцинации все чаще поговаривают о возвращении в офисы, хотя бы частично.

И здесь возникает вопрос: можно ли приходить в офисы людям, не получившим прививку от коронавируса, и если да, то на каких условиях?

В основном в мире прививка от коронавируса – дело добровольное. И еще несколько месяцев назад большинство работодателей полагались на информационную кампанию по вакцинации, использовали различные бонусы для стимулирования работников вакцинироваться от Covid-19, надеясь в скором времени вернуться к привычному графику и условиям работы в офисах.

Однако часть работников или не спешит прививаться, или категорически против этого. В таком случае организовать работу трудновато.

И тогда президент США Джо Байден выступил с речью, в которой обозначил моменты, связанные с вакцинацией федеральных служащих.

— Все служащие федерального правительства США должны будут пройти вакцинацию от Covid-19 или регулярно делать анализы и принимать иные меры по сдерживанию распространения вируса, — объявил Байден.

По сообщениям источников, в правительстве не планируется вводить обязательную вакцинацию федеральных служащих, тем более угрожать увольнением непривитым работникам.

Федеральное правительство – крупнейший работодатель (более 2 млн служащих), и слова президента могут стать сигналом для других, в том числе и частных, заявили некоторые СМИ.

Так и случилось. Некоторые работодатели стали потихоньку ужесточать меры, позволяющие сдерживать распространение коронавируса.

В Нью-Йорке, например, непривитым работникам банка Morgan Stanley, а также не имеющим прививки клиентам запрещено входить в офисы финучреждения. После этого распоряжения большинство сотрудников вакцинировались.

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Сотрудникам крупнейшей инвестиционной кампании Goldman Sachs предписано объявлять о своем вакцинальном статусе, поскольку невакцинированные от Covid-19 сотрудники обязаны носить в офисе маски и соблюдать дистанцию.

В конце июля руководство Netflix и Walt Disney потребовало от работников компаний получить прививки. Дата выхода в офис всех сотрудников еще не определена, но они уже могут приходить в офис, когда им нужно. Все актеры и члены съемочных групп также обязательно должны быть вакцинированы.

Более того, в кинокомпании Walt Disney требуют от сотрудников вакцинироваться от коронавируса в течение 60 дней. Новые работники не имеют права приступить к работе, пока не привьются от Covid-19.

Обязательной вакцинации сотрудников потребовало и руководство газеты Вашингтон Пост.

Facebook, Google, Twitter, The New York Times также недавно объявили о необходимости вакцинации для сотрудников, которые возвращаются в офисы.

На Нью-Йоркской фондовой бирже требуют от трейдеров вакцинироваться от коронавируса в связи с тем, что в США снова зафиксирован рост заболеваемости Covid-19.

Те, кто по медицинским показаниям не может вакцинироваться, должны ходить в масках и периодически предоставлять результаты тестирования на Covid-19.

Две крупнейшие корпорации, Walmart и Amazon потребовали от всех корпоративных сотрудников обязательной вакцинации. На работников супермаркетов это пока не распространяется, но скоро и у них будут требовать Covid-паспорт. По крайней мере, в Walmart обозначили крайнюю дату вакцинирования сотрудников – 4 октября.

В Италии собираются отстранять от работы учителей, если они в течение пяти дней с начала учебного года не предоставят доказательство о вакцинации от Covid-19.

С 15 июня вакцинация от коронавируса стала обязательной для некоторых групп граждан в Москве. По примеру столицы России этому последовали в других регионах. Как сообщает Лента.ru, треть российских компаний (34,6%) выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса.

Но в CNN пошли дальше и уже уволили трех работников за то, что они, не имея прививки от Covid-19, пришли в офис.

Источник: по материалам зарубежных СМИ