В Республике Кот-д’Ивуар впервые за 27 лет зафиксировали случай заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Инфицирование обнаружили в городе Абиджан на юге Кот-д’Ивуара. 18-летняя пациентка прибыла из Гвинеи 12 августа.

Наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, обнаружили в Институте Пастера во время исследования образцов пациента. Девушку госпитализировали, она проходит лечение.

В ВОЗ отметили, что это единичный случай. Нет никаких признаков того, что инфицирование связано с предыдущей вспышкой Эболы в Гвинее.

Организация помогает с координацией мер безопасности для предотвращения распространения Эболы. Также эксперты работают над закупкой вакцины против Эболы из Гвинеи. Прививки смогут получить люди, находящиеся в зоне риска.

В июне 2021 года ВОЗ объявила об окончании вспышки эпидемии Эболы в Гвинее. От этой болезни умерло 12 человек.

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Эбола — это вирусное заболевание. Оно передается через контакт с инфицированными животными — летучими мышами, дикими антилопами, обезьянами и др.

Среди людей она распространяется путем непосредственного контакта с инфицированной кровью, другими жидкостями больного, а также через контакт с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), загрязненными такими жидкостями.

К странам, в которых были зафиксированы вспышки лихорадки Эбола, относятся Демократическая Республика Конго, Гана, Гвинея, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне, Нигерия, Сенегал и другие.