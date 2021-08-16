В Украине уже несколько недель подряд происходит рост выявления новых случаев Covid-19. Только вакцинация является действенным способом уберечься от осложнений этой болезни и возможной смерти, поэтому во время праздников в стране должен быть непрерывный доступ к вакцинам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

— Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования штаммом Дельта намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильным бригадам следует работать там, где это удобно для людей — как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность, — отметил он.

По словам министра, сейчас инфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и тысячу мобильных бригад. За неделю надо определить, какие опции их работы уместны в ходе празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Ляшко утверждает, что, возможно, пунктам с низким потоком желающих вакцинироваться следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить. Но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать.

— В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт нужно перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центрах городов. Главное — соблюдать карантинные правила: носить маски и сохранять дистанцию, — добавил он.

С начала вакцинальной кампании в Украине осуществили 7 460 766 прививок. Вакцинировано — 4 722 695 человек, из них получили первую дозу — 4 722 693 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 2 738 073 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом).