Сейчас нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой. По состоянию на 12 августа зарегистрировано 2 765 больных коронавирусом, находящихся в больницах.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, такой уровень госпитализаций свидетельствует, что занято около 7% мест, которые выделены для Covid-больных. Реанимационные койки у заняты на 13%, койки с кислородом — на 9%, аппараты искусственной вентиляции легких – на 3%. То есть нет оснований полагать, что у нас есть перегрузки больниц.

— Мы понимаем, что штамм Дельта гораздо заразнее, он приводит к большому количеству госпитализаций и вызывает большую нагрузку на кровати интенсивной терапии. У нас сбалансированная система, которая заключается в четкой определенности коек интенсивного лечения, именно для госпитализации пациентов, — отметил он.

Ныне 257 учреждений здравоохранения, которые определены руководителем работ по ликвидации последствий Covid-19 и законтрактованы НСЗУ для лечения Covid-19. Всего выделили 38 620 коек (14 больниц), которые готовы к приему больных.

— Также есть больницы резерва. В 2021 году были изменены условия оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью, были детализированы требования по наличию реанимационных бригад, требования по наличию кислорода, — добавил Кузин.

Он утверждает, что больницы, которые сейчас законтрактованы и определены для лечения коронавирус, полностью обеспечены централизованным кислородом. 98-99% из них уже имеют подведенный кислород.

Сейчас Минздрав прорабатывает алгоритмы и маршруты движения пациентов с коронавирусом, чтобы их госпитализировали только в опорные больницы. Больных стараются не допускать госпитализации в непрофильные больницы, потому что там могут быть ненадлежащие условия и для врачей, и для пациентов. Также там не исключено инфицирование медицинских работников и других пациентов.

Также Кузин отмечал, что в Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса уже этой осенью, но он может начаться и раньше. В Минздраве ожидают, что в ближайшие дни ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.