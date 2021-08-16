За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 417 человек. Из них 31 ребенок и 10 медработников.

Выздоровели за сутки – 248 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 14 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 433 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

г. Киев — 59

Винницкая область — 35;

Волынская область — 6;

Днепропетровская область — 19;

Донецкая область — 8;

Житомирская область — 17;

Закарпатская область — 1;

Запорожская область — 0;

Ивано-Франковская область — 25;

Киевская область — 17;

Кировоградская область — 1;

Луганская область — 7;

Львовская область — 14;

Николаевская область — 12;

Одесская область — 47;

Полтавская область — 17;

Ровенская область — 5;

Сумская область — 32;

Тернопольская область — 25;

Харьковская область — 13;

Херсонская область — 30;

Хмельницкая область — 0;

Черкасская область — 6;

Черновицкая область — 28;

Черниговская область — 3.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 266 329 человек.

Умерло – 53 269 человек.

Выздоровело – 2 197 075 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 722 695 человек, из них получили одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 738 073 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 460 766 прививок.