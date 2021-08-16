За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 417 человек. Из них 31 ребенок и 10 медработников.
Выздоровели за сутки – 248 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 14 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 433 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
- г. Киев — 59
- Винницкая область — 35;
- Волынская область — 6;
- Днепропетровская область — 19;
- Донецкая область — 8;
- Житомирская область — 17;
- Закарпатская область — 1;
- Запорожская область — 0;
- Ивано-Франковская область — 25;
- Киевская область — 17;
- Кировоградская область — 1;
- Луганская область — 7;
- Львовская область — 14;
- Николаевская область — 12;
- Одесская область — 47;
- Полтавская область — 17;
- Ровенская область — 5;
- Сумская область — 32;
- Тернопольская область — 25;
- Харьковская область — 13;
- Херсонская область — 30;
- Хмельницкая область — 0;
- Черкасская область — 6;
- Черновицкая область — 28;
- Черниговская область — 3.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 266 329 человек.
- Умерло – 53 269 человек.
- Выздоровело – 2 197 075 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 722 695 человек, из них получили одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 738 073 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 460 766 прививок.