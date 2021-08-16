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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 417 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 417 человек. Из них 31 ребенок и 10 медработников.

Выздоровели за сутки – 248 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 14 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 433 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

  • г. Киев — 59
  • Винницкая область — 35;
  • Волынская область — 6;
  • Днепропетровская область — 19;
  • Донецкая область — 8;
  • Житомирская область — 17;
  • Закарпатская область — 1;
  • Запорожская область — 0;
  • Ивано-Франковская область — 25;
  • Киевская область — 17;
  • Кировоградская область — 1;
  • Луганская область — 7;
  • Львовская область — 14;
  • Николаевская область — 12;
  • Одесская область — 47;
  • Полтавская область — 17;
  • Ровенская область — 5;
  • Сумская область — 32;
  • Тернопольская область — 25;
  • Харьковская область — 13;
  • Херсонская область — 30;
  • Хмельницкая область — 0;
  • Черкасская область — 6;
  • Черновицкая область — 28;
  • Черниговская область — 3.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 266 329 человек.
  • Умерло – 53 269 человек.
  • Выздоровело – 2 197 075 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 722 695 человек, из них получили одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 738 073 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 460 766 прививок.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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