Во Львовской области двух человек госпитализировали после укуса змей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Жильца с. Длинное Горное Дрогобычского района доставили в Бориславскую городскую больницу 15 августа около 16.30. Он был в состоянии средней степени тяжести. 78-летнего мужчину змея укусила в правую руку.

Также от змеи пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали 15 августа примерно в 20.10 в реанимационное отделение Сколевской ЦГБ. Жительница г. Стрый была в состоянии средней степени тяжести. Ее змея укусила в правую голень во время прогулки.

Что делать во время укуса змеи

В случае, если вас укусила змея в ногу, зафиксируйте ее с помощью импровизированной шины (доски, палки). По возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань. Продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

Ни в коем случае не нужно:

разрезать рану;

всасывать яд;

прижигать рану;

накладывать жгут.

После укуса змеи нужно сразу обратиться за медицинской помощью по номеру 103.

Человека, получившего укус змеи, лечат служба экстренной медицинской помощи и специалисты лечебных учреждений здравоохранения в соответствии с клиническим протоколом. Подробнее о лечении людей после укусов змей в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА