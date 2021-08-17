В Украине растут темпы вакцинации. Все данные о прививках и вакцине, которая была применена, вносятся в электронную базу, которой пользуются при выдаче международного свидетельства о вакцинации.

Сейчас в Украине выдают свидетельство в бумажном виде, но вскоре будут введены и цифровые Covid-сертификаты.

Последние данные свидетельствуют, что часто при внесении информации о Covid-прививках, возникают ошибки. Чаще всего они обусловлены человеческим фактором. Самые распространенные ошибки: неправильное написание фамилии или имени, ошибка в идентификационном коде. Но любую неточность можно исправить.

Чтобы проверить внесли ли ваши данные в электронную систему, нет ли в них ошибок, нужно обратиться к врачу, с которым заключена декларация.

Семейный врач имеет возможность видеть в электронной системе здравоохранения данные о вакцинации. Потому что на основе этих данных он выписывает международное свидетельство.

Если же врач не увидел вашей фамилии или в данных есть ошибка, они неполные, то нужно обратиться в пункт, где вы получили прививку. Потому что вносить изменения в электронную систему может только тот врач, который проводил вакцинацию.

Для получения свидетельства об иммунизации или внесения поправок в данные, нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Украина подключается к продуктовой инфраструктуре европейских Сovid-сертификатов. Сейчас в стране ожидают подписания договора о взаимном признании сертификатов.

Источник: пресс-центр НСЗУ.