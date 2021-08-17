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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Суточная норма вакцинации и изменения в графике центров: Ляшко выдал распоряжение

вакцинація

В Украине ввели суточную норму вакцинации населения от коронавируса. Соответствующее распоряжение выдал министр здравоохранения Виктор Ляшко для руководителей работ по ликвидации вспышки Covid-19.

Согласно документу, они должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса.

Минимальное количество сделанных прививок в день:

  • 50 и более — для пункта прививки;
  • 50 и более — для одного центра вакцинации;
  • 100 и более — для одной мобильной бригады.

Руководители должны ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.

Кроме того, центры вакцинации сменят работу, чтобы все желающие успевали получить прививки. А семейные врачи будут обязаны обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации, а также напомнить о повторной прививке.

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Издание этого распоряжения связано с отставанием относительно введения повторной дозы вакцины от коронавируса в Украине.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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