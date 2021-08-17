Август — золотое время для самой вкусной кукурузы. Сезон в разгаре. Цена упала вдвое. На рынках – тысячи сортов. Самый ходовой — бондюэлька. Это так в народе называют сладкую съедобную кукурузу.

Но на прилавках недобросовестные продавцы выкладывают и кормовые початки — продают под видом элитных сортов. Их можно легко различить по внешнему виду. Как именно, и вообще, полезна ли кукуруза, мы разобрались в этой статье.

Польза и вред кукурузы

Кукуруза — одна из важных культур сельского хозяйства Украины. Основа нашего экспорта. По всему валу этот злак находится на втором месте после озимых и пшеницы. Пик реализации кочанов начинается с июля и вначале августа. Существуют подвиды этого злака: кормовой и сахарный. Несложно догадаться, первый — для скота, второй — для людей. Кормовой и съедобный отличаются по своему составу микроэлементов. Разберем сначала состав сахарной кукурузы.

Кукуруза — продукт, имеющий как полезные, так и вредные свойства. Но они проявляются в зависимости от того, как мы ее потребляем, сколько и с чем. Кукуруза — представитель злаковых продуктов и коварный экземпляр семейства углеводов в нашем рационе. Ее многие считают овощем, однако нужно понимать, что в составе этого продукта есть углеводы, крахмал. Также в початке могут содержаться фитиновые вещества — это антинутриенты, которые могут мешать всасыванию полезных веществ, отмечает диетолог Ольга Безуглая.

— Потребляем кукурузу ответственно, не перенасыщаем ею организм. Иногда эти фитиновые вещества могут фактически нивелировать ту пользу от других элементов, которые вы можете употребить. И еще, так как это крахмалосодержащий продукт, он влияет на показатели сахара в нашем организме. Соответственно, если продукт повышает уровень сахара в крови, вы будете быстрее испытывать чувство голода и чаще будете переедать, — говорит диетолог.

Однако польза от кукурузы намного больше, чем вред. В любом случае наш организм усваивает от кукурузы полезные микроэлементы. В сахарном початке есть селен, необходимый для здоровья щитовидной железы. И конечно, витамины группы B, как и во всех злаковых продуктах. А яркий желтый цвет кукурузы свидетельствует, что в ней содержится большое количество антиоксидантов, каротиноидов. Они способны бороться со свободными радикалами и дают нашему организму профилактику в борьбе с онкологией.

— В первую очередь в этом продукте есть клетчатка. Клетчатка – это всегда дополнительная польза для нашего желудочно-кишечного тракта, чтобы насытить нас необходимым количеством полезных и питательных веществ. Более того, в кукурузе содержатся витамины группы B, калий, кальций. Железо даже в небольшом количестве. Есть научные данные о содержании в ней и небольшого количества золота. Также овощ имеет микро- и макроэлементы, которые для нас полезны, — добавила диетолог.

Если у людей проблемы с углеводным обменом, сахарный диабет, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к углеводам, к кукурузе нужно относиться с осторожностью, так же, как и к картофелю.

Кормовые кочаны

У кормовой же кукурузы сахара гораздо меньше, чем у бондюэльки. Вместе с тем меньше и питательных веществ: селена, калия, натрия, магния. Поэтому кормовая — самый дешевый сорт в выращивании.

— Самая дешевая — это силосная, или кормовая, потому что используем меньше удобрений. Основное назначение кормовой – это именно корм для скота. Там повышенное содержание кормовых единиц для животных. И самое главное — кормовая кукуруза скармливается полностью. Это и листья, и стебли — вся зеленая масса. Именно в этом ее ценность, — объясняет аграрий Андрей Вдовиченко.

Аграрий выращивает кукурузу в промышленных масштабах. В этом году засадил кормовой 200 га. На поля время от времени наведываются воры.

— Было такое, что мы ловили людей с мешками кукурузы. Обычная машина — забита мешками, водитель сидит, скрючившись. Это дешевый заработок. Проще наломать початки кукурузы на поле, чем выращивать отдельно сахарную кукурузу, где есть сорта – это должен быть немножко другой уход за ней. Конечно, качественная сахарная кукуруза стоит дороже.

Как отличить кормовую от сахарной

А потом эти мешки с кукурузой для птицы и скота оказываются на прилавках. Как же купить не кормовую, а бондюэльку?

Прежде всего смотрите на форму кочана. Сахарная кукуруза похожа на бочонок и плотно заполнена зернами. У бондюэльки 16-18 рядов зерен, а у кормовой всего шесть рядов. И формой они отличаются — кормовая напоминает вытянутую свечу, и цвет более бледный.

— Если человек чуть перепутает или продавец не ту продаст, я думаю, ничего страшного не случится. Но насладиться уже трудно будет, — утверждает Вдовиченко.

Как есть

Как отличить кормовые сорта от съедобных, выяснили. А вот как же ее употреблять, кроме как просто сварить? Фуд-блогер и фермерша Юля Пандик спросила об этом своих подписчиков в блоге. Говорит, всех интересовало не то, как приготовить ее, а как заморозить на зиму.

— Был основной вопрос: как можно сохранить на зиму початки, чтобы на Новый год, например, на столе был свежий початок кукурузы, — рассказывает она.

Методом сотен проб и ошибок блогер вывела идеальную формулу замораживания. Сначала 10 минут отваривает. Затем кочаны должны остыть — и в морозилку.

— Зимой, когда вы решили достать кочан и употреблять его – размораживать нельзя. Когда вы разморозили, она — в кашу. Бросаешь сразу же в горячую воду и варишь 10-15 минут, — добавила Пандик.

А дальше уже от фантазии каждой хозяйки зависит, что делать с этой кукурузой. Есть вареной или еще запекать, или пожарить на гриле. Смаковать как отдельное блюдо или же добавить в салат, например, из крабовых палочек. Главное — успеть заполнить холодильники початками. Сезон кукурузы завершается уже через две недели.