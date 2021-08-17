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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Каждые 7 секунд? Как часто мужчины думают о сексе и зачем присылают интимные фото

мужчина

Думают ли мужчины о сексе часто и зачем отправляют женщинам свои интимные фото? На эти вопросы Фактам ICTV ответил психолог Максим Жидко.

Существует мнение, что мужчины думают о сексе каждые 7 секунд. Психолог подтверждает, что такие мысли появляются у них гораздо чаще, чем у женщин.

— Есть разные данные по этому поводу, но мужчины думают о сексе значительно чаще, чем женщины, — говорит Максим Жидко.

По его словам, это в первую очередь зависит от физиологических особенностей представителей сильного пола.

— У мужчины сперматозоиды вырабатываются намного чаще, чем у женщин яйцеклетка. Если средний репродуктивный период у женщин 28 дней, то у мужчин сперматозоиды созревают от 48 до 72 часов. Они созревают в объеме около 250 млн. Их куда-то нужно девать, — добавляет он.

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Также психолог рассказал, с чем связано поведение, когда мужчины отправляют свои интимные фото женщинам.

— Мужчина в своем психосексуальном развитии проходит стадию фаллического нарцисизма, когда он кайфует от того, что у него есть эта штучка. Ребенок обнаруживает, что чем более патриархальное общество, тем эта штучка дает ем больше бонусов по отношению к девочке.

Биологический пенис превращается в символ власти, фаллос. И мужчина относится к своему фалосу как отдельной личности. И он завлекает витриной. Он присылает женщине то лучшее, что у него есть, не мозги, не социальный статус, не деньги, не спортивные награды, — комментирует Максим Жидко.

Таким поступком мужчина рассчитывает на то, что получит определенную реакцию от женщины, дополняет психолог.

Фото: Pixabay

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