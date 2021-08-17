Специалисты Киевской школы экономики (KSE) рекомендуют Минздраву сократить интервал между первым и вторым уколами AstraZeneca с 12 до четырех-восьми недель.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

— В период риска вспышки целесообразно сократить интервал до четырех-восьми недель, — отметил Юрий Ганиченко.

Он упомянул результаты исследования, которые продемонстрировали уменьшение эффективности одной дозы AstraZeneca против индийского штамма коронавируса (Дельта). В то же время две показывают аналогичную эффективность, как и против других мутаций.

— При значительном риске вспышки в Украине вакцинированные только одной дозой получат небольшую защиту, — добавил он.

Отдельные страны, например Великобритания и Австралия, уже сократили интервал между введением вакцины.

Эксперт отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине продолжает обостряться, из-за чего рекомендация актуальна. Уже в 15 регионах фиксируются тревожные тенденции, в частности рост уровня госпитализаций больных коронавирусом.

Источник: Киевская школа экономики (KSE)