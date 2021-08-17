В киевском метрополитене правоохранитель спас жизнь пассажиру, у которого случился сердечный приступ.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Национальной полиции. Инцидент произошел на станции метро Нивки. Полицейский Максим Троценко узнал о том, что мужчина потерял сознание на платформе, от работника подземки.

Он сразу оказал пострадавшему первую помощь, воспользовавшись размещенным на станции дефибриллятором. Также сотрудник полиции вызвал врачей.

— Я увидел, что лицо мужчины стало бледно-синего цвета, едва билось сердце и замедлилось дыхание, потому сразу взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию. Пытался сделать все так, как учили на курсах домедицинской помощи. Реанимация длилась около 20 минут, после чего мужчина пришел в себя. Далее на станцию прибыли медики и госпитализировали больного в медучреждение, — рассказал Троценко.

Врачи подтвердили, что полицейский вовремя и правильно оказал первую домедицинскую помощь, что спасло жизнь пассажира. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

По словам полицейского, это не героический поступок, а его долг — спасать и помогать.

Летом, когда наступает жара, сердечно-сосудистые заболевания могут дать о себе знать. Поэтому следует знать, как определить симптомы сердечного приступа, чтобы как можно скорее обратиться за помощью к врачам.

Симптомы: дискомфорт в центре грудной клетки, сжимающая, тянущая боль за грудиной, боль в левой руке с проекцией в локоть, мизинец, шею, нижнюю челюсть, чувство страха, частое дыхание (более 30 дыхательных движений в минуту), холодный пот, тошнота, головокружение.

Чтобы избежать болезней сердца в жару, врачи рекомендуют пить много воды, выходить на улицу утром или после 17.00, не сидеть часами на жаре, двигаться, чтобы не образовывались тромбы.

Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время становятся причиной 68% от всех смертей. В Украине регистрируется почти 40 тыс. инфарктов в год.

Фото: Нацполиция