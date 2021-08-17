Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении общенациональной изоляции после того, как в стране был зарегистрирован один случай локально переданного Covid-19 с февраля 2021 года.

Власти предположили, что это может быть крайне заразный Covid-штамм Дельта. Но опознание генома все еще продолжается.

Все началось, после того как у невакцинированного 58-летнего мужчины из крупнейшего города страны Окленда оказался положительным результат на коронавирус. Выяснилось, что он побывал в других частях страны и имел очевидную связь с заграницей.

По словам главы правительства, в Новой Зеландии в течение следующих трех дней, начиная с 23:59 (по местному времени) вторника, 17 августа, будет действовать самый строгий уровень изоляции.

В соответствии с ним все должны оставаться дома. Будут закрыты все предприятия, кроме оказывающих основные услуги, такие как супермаркеты и аптеки.

По словам Ардерн, в Новой Зеландии в последний раз применялся самый серьезный уровень изоляции год назад.

Новую Зеландию хвалят за то, как она справляется с вирусом. Так, страна одной из первых закрыла границы почти для всех иностранных граждан и ввела строгий государственный карантин для прибывающих путешественников.

Такой подход позволил избежать разрушительных вспышек инфекции, наблюдаемых в других странах, и до сегодняшнего вторника жизнь в стране в значительной степени вернулась к нормальному ритму.

В Новой Зеландии с начала пандемии зарегистрировано менее 3 тыс. случаев Covid-19, и только 26 смертей на население численностью около 5 млн человек.

Однако Новая Зеландия не спешит с вакцинацией. Согласно данным, собранным CNN, здесь полностью иммунизировано менее 20% населения.