Коронавирус в Киеве

За последние сутки в Киеве подтвердили 127 новых случаев Covid-19. В столице — один из самых высоких показателей суточного прироста болезни.

Заболели 89 женщин в возрасте от 23 до 86 лет, 34 мужчины в возрасте от 32 до 86 лет, две девочки, пятимесячная и двухлетняя, и два мальчика 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусной инфекцией. А также 51 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 88 человек.

В Украине

В Украине ввели суточную норму вакцинации населения от коронавируса. Соответствующее распоряжение издал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Минимальное количество сделанных прививок должно быть: для пунктов вакцинации — 50 в день, для мобильной бригады – 100.

В стране продолжается вакцинация от коронавируса в трудовых коллективах. Одни компании организовали кампанию по вакцинации своих сотрудников, другие же пока с ней не спешат.

Новая почта привила 10% сотрудников, продолжится этот процесс и в дальнейшем.

Вакцинировано около 30% персонала Райффайзен Банка.

А некоторые компании уже завершают этот процесс. Так, в StarLightMedia вакцинировали от Covid-19 уже 81,6% своих сотрудников (часть — получили прививки в рамках кампании, часть — иммунизировались самостоятельно).

Хотя украинские компании стараются максимально вакцинировать своих работников и поощряют их к этому, для невакцинированных ограничения не планируют вводить.

Специалисты Киевской школы экономики (KSE) рекомендуют Минздраву сократить интервал между первым и вторым уколами AstraZeneca с 12 до четырех-восьми недель. Исследования продемонстрировали уменьшение эффективности одной дозы AstraZeneca против индийского штамма коронавируса (Дельта). В то же время две показывают такую же эффективность, как и против других мутаций. Отдельные страны, например Великобритания и Австралия, уже сократили интервал между введением вакцины.

В мире

Немецкие эксперты выразили уверенность, что преимущества вакцинации подростков против Covid-19 преобладают над возможными рисками. Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) в Германии рекомендовал вакцинировать против Covid-19 подростков старше 12 лет.

В Новой Зеландии объявлен жесткий локдаун после фиксации одного случая Covid-19. Первого с февраля 2021 года. Закрыты будут все предприятия, кроме супермаркетов и аптек. Все остаются дома.

Побочной реакцией иммунизации могут быть признаки, присущие самой коронавирусной болезни: повышение температуры тела, ломота, недомогание, слабость, потливость в течение примерно недели после укола. Это абсолютно нормально, заявила главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.