Побочной реакцией иммунизации могут быть признаки, присущие самой коронавирусной болезни: повышение температуры тела, ломота, недомогание, слабость, потливость в течение примерно недели после укола. Это абсолютно нормально.

Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала Фактам ICTV, почему украинцы с опаской и недоверием относятся к вакцинации против Covid-19, и что нужно для того, чтобы эту ситуацию в корне изменить.

— Вакцинация – это вмешательство в организм с целью вызвать слабый инфекционный процесс, для того чтобы выработать иммунитет, который не позволит человеку заболеть самой коронавирусной инфекцией, — отметила Ольга Голубовская.

По ее словам, поскольку слабый патологический процесс после прививки все же есть, побочной реакцией иммунизации могут быть признаки, присущие самой коронавирусной болезни. Ничего страшного в этом нет и относиться к этому надо совершенно спокойно.

Но нужно понимать, что мы сейчас находимся в такой экстремальной ситуации, когда всему миру пришлось использовать те методы предотвращения заболевания и его лечения, которые многим кажутся неубедительными, поскольку нет доказательств. Да, доказательств действительно нет. Прежде всего потому, что процедура их получения весьма долгая.

Буквально недавно ВОЗ утвердила препарат, который увеличивает выживаемость на 20%. Этот препарат был включен в первый украинский протокол лечения осложнений после Covid-19 еще 2 апреля 2020 года.

— Представляете, если бы не это лекарство, какая бы у нас была летальность?! Но сколько же было агрессивных высказываний по поводу этого препарата со стороны людей, которые не имеют никакого отношения к медицине! А ведь речь шла о спасении тяжело больных людей! – заметила главный инфекционист Украины.

По ее мнению, с вакцинацией сегодня происходит примерно то же самое. Еще нет длительного периода наблюдения вакцинированных людей. Но мы должны как-то себя защищать. При этом крайне важно информировать людей об осложнениях после прививки против Covid-19, особенно пациентов из групп риска.

Нужно обучать наших докторов грамотно рассказывать людям о симптомах, которые могут угрожать их жизни. Эти симптомы описаны в международных рекомендациях.

Например, если у человека после вакцинации могут возникнуть непривычная головная боль, головокружение, боль в ногах, боли в животе. С этими симптомами нужно немедленно обратиться к своему врачу, потому что это могут быть первые признаки очень тяжелых осложнений, связанных с тромбозами.

— Я сильно удивляюсь, когда некоторые врачи отказываются обсуждать с пациентом эту тему, потому что, дескать, это отпугнет его от вакцинирования, — отмечает профессор Голубовская.

По ее словам, это – проблема коммуникации врача с пациентом, с которым просто нужно правильно говорить. Что да, есть такие риски, но осложнения после заболевания будут куда страшнее. Но недоговаривать и скрывать информацию ни в коем случае нельзя!

Ольга Голубовская выразила убежденность, что вакцинальные кампании должны быть более открытыми, более грамотными. Ведь активных антивакцинаторов не так уж и много – процентов пять во всем мире. В большинстве своем люди хотят иметь достоверную информацию о возможных осложнениях после иммунизации, а не просто совет идти вакцинироваться и все.

Люди склонны во все вникать. Тем более, что спустя полтора года после начала пандемии многие столкнулись с трагедией потери близких и родных из-за Covid-19.

По мнению Ольги Голубовской, Украине нужен четкий продуманный алгоритм действий на уровне официального документа, в котором будет пошагово обозначено, что нужно делать врачам и пациентам, если произойдет резкое ухудшение состояния здоровья после вакцинации. Тем более, что далеко не все украинцы живут в больших городах, где учреждения здравоохранения — в комфортной доступности.

Кроме того, Украине нужна своя статистка побочных эффектов. Такую статистику не скрывают в других странах, поскольку это изучаемая проблема. В том смысле, что для того чтобы изучать последствия вакцинации против Covid-19, нужно иметь исходные данные о них.

К примеру, у людей есть право знать, сколько у нас официально зарегистрировано случаев, когда в течение месяца после вакцинации человек попадает в стационар, как это делают во всех цивилизованных странах.

По словам Ольги Голубовской, в Минздраве всячески скрывают статистику осложнений после вакцинации, полагая, что это отпугнет людей от иммунизации. Нет! Если человек будет знать, что он — в группе риска и что у него могут быть гораздо более серьезные осложнения во время болезни, он сделает упреждающий более тяжелый исход укол. Но если после этого начнутся нежелательные явления, ему следует точно знать, куда обратиться за помощью, даже если это случилось ночью.

Но сегодня люди считают, что в случае чего все проблемы, в том числе и финансовые, лягут исключительно на их плечи. Вот почему, чтобы поднять уровень доверия к вакцинальной кампании, очень важно поднимать доверие людей к официальным институциям, к экспертам, к медицинской сфере вообще, и к семейным врачам в частности.