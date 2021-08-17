Правительства разных стран продолжают отчаянные попытки сломить сопротивление антивакцинаторов и привлечь своих граждан на пункты прививок против Covid-19. Предлагаем самые любопытные способы мотивации людей к защите самих себя же от смертельно опасной коронавирусной инфекции.

В Украине, которая может похвастаться, увы, только 6% привитых граждан, практика плюшек за вакцинирование — пока дело молодое.

В Киеве пока ограничились подарочными билетами на футбол, но… только тем, кто иммунизировался в ТРЦ Блокбастер или перед началом матча с участием ФК Шахтер. Очевидно, имея ввиду тот факт, что нежелание вакцинироваться чаще всего изъявляют мужчины.

А буквально сегодня стало известно, что всем украинцам, которые сделают укол с 18 августа, вручат в качестве награды за мужество бесплатный билет на праздничный концерт в честь Дня Независимости Украины 24 августа на НСК Олимпийский. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также известно, что в Днепре в качестве приза за укол местные власти предлагают один бесплатный проезд в месяц любым видом общественного транспорта. На подходе – вариант с опять же бесплатными билетами в кино.

В Полтаве людей поощряли к вакцинации против Covid-19 билетами в местные Театр кукол и в театр имени Гоголя.

В США переубедить антивакцинных скептиков пытаются изо всех сил, придумывая для этого все более изощренные способы. Так, стало известно, что в самом сердце страны, в Вашингтоне, запущенна кампания Joints for Jabs, в рамках которой всем гражданам США в возрасте 21+ предлагают косяк марихуаны за дозу вакцины.

Власти других штатов заманивают народ на прививки деньгами – по $100 за укол, купонами на алкоголь, которые можно оприходовать тут же на пункте вакцинации, а также дополнительными днями отпуска, опять-таки бесплатными билетами на концерты и спортивные мероприятия. А в Западной Вирджинии вообще круто отличились, предложив сомневающимся в необходимости прививок против Covid-19 лотерею с главными призами в виде грузовика с ультрамодным дизайном и пожизненными лицензиями на охоту и рыбалку.

В Гонконге, в котором, к слову, за всю пандемию зарегистрировали всего около 12 тыс. случаев Covid-19, в качестве лотерейных призов вообще зарядили 9 999 золотых слитков общим весом больше 11 кг., а еще Tesla Model 3 Long Range стоимостью почти $65 тыс, а еще год бесплатного проживания в роскошных отелях Shangri-La, винтажный инкрустированный бриллиантами Rolex и редкостные чайные листья Да Хун Пао, один грамм которых стоит почти $1 400.

В Индонезии всем привитым дарят цыплят.

В Таиланде среди получивших одну и больше доз вакцины разыгрывают в лотерею молодых коров.

Что же касается стран ЕС, то здесь не особо заморачиваются с подарками в честь прививки против Covid-19.

Так, например, в Греции молодежь от 18 до 25 лет заманивают на вакцинацию дебетовыми картами на 150 евро.

В Румынии, в главном центре иммунизации против Covid-19, размещенном в замке Дракулы, всех привитых угощают мясными шариками.

А во Франции вместо пряников решили пустить в дело кнут, пригрозив увольнением всем невакцинированным работникам медицинской сферы. Народ, конечно же, публично высказал свое мнение по поводу столь возмутительного способа принуждения, но уже на следующий день после публикации радикальных намерений в пункты вакцинации пришло рекордное количество посетителей.

Источник: The New York Times, Bloomberg