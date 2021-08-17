В Украине в самом разгаре сезон дынь. Это один из самых полезных летних плодов.

Факты ICTV выяснили, чем полезна дыня, как ее выбирать и потреблять.

Польза дыни

Дыня содержит много калия, который улучшает работу сердца. Кроме того, он помогает избавляться от лишних отеков на теле.

Есть в дыни и немало бета-каротиина, который положительно влияет и на состояние нашей кожи и глаз, и на здоровье печени.

В то же время это очень низкокалорийный продукт. В 100 граммах мякоти — всего 35 килокалорий.

Как выбрать дыню

Плод должен лежать на прилавке не более четырех дней. Несвежая дыня теряет свой аромат, вкус и начинает увядать.

Выбирать ягоду стоит с четкой сеточкой на кожице. Перед приобретением ее следует понюхать — хорошая дыня пахнет еще до разрезания.

Как есть дыню

Существует мнение, что дыню следует потреблять как самостоятельный продукт, отдельно от других. Однако диетолог Оксана Скиталинская убеждает, что это не так. По ее словам, благодаря другим продуктам сахар из дыни не так быстро попадает в кровь, а значит — не создает опасных инсулиновых прыжков.

Можно приготовить быстрый салат из дыни, брынзы, помидоров и йогурта.

Также можно запечь курицу с дыней и сыром. В таком блюде она будет как соус.