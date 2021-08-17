В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление во время празднования свадьбы. Госпитализировали 11 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Они праздновали свадьбу 11 августа в селе Поляница Надворнянского района. А через несколько дней после нее у людей внезапно ухудшилось состояние здоровья.

В период с 13 по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали 11 человек.

Среди больных также есть трое детей 2004-2010 годов рождения. Специалисты диагностировали у всех острый гастроэнтерит.

Сейчас эксперты проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Недавно в Белой Церкви, что в Киевской области, зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Семеро больных связывают это с употреблением готовых блюд в одном из кафе города. Эксперты обнаружили в заведении ряд нарушений санитарно-гигиенических норм.

Что делать во время пищевого отравления

Врач-инфекционист Ирина Манжелеева утверждает, если человек имеет такие симптомы, как высокая температура – 38,5°C и выше, рвота, диарея, диарея с кровью, если после опорожнения не становится легче, нужно обратиться к врачу.

Также нужно восстановить водно-электролитный баланс, нужно пить обычную воду, можно из магазина, но негазированную. Можно применить специальные электролитные смеси. Затем необходимо принять сорбент. А во время боли в животе помогут спазмолитики.

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