Ближе к осени в Украине продолжает обостряться ситуация с коронавирусом. Тревожная она уже в 15 регионах страны и Киеве, хотя на прошлой неделе таких областей было всего четыре.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Эпидемическая ситуация в Украине продолжает накаляться, но пока она остается контролируемой: койки с кислородом и реанимационные заполнены на 10% и 15% соответственно. Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной, — отметил Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас коэффициент фиксирования случаев коронавируса находится на достаточно низком уровне — менее 3%, однако растет число госпитализаций и нагрузка на систему здравоохранения страны.

Сейчас критическая ситуация уже в Киеве и 15 регионах страны — в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и Винницкой областях.

Кроме того, еще три региона находятся на стадии роста заболеваемости коронавирусом, среди них — Черкасская, Кировоградская и Тернопольская области.

— Тенденция угрожающая — динамика очень плохая. Эта динамика распыленная, сейчас нет явных драйверов этого роста на уровне страны. Это увеличивает риск того, что рост может начаться с любого региона, — подвел итог он.

Источник: Киевская школа экономики (KSE)